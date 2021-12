Grecia: dal 3 gennaio nuove misure per contenere i contagi

11:21

La Grecia introdurrà un nuovo pacchetto di misure restrittive a partire dal 3 gennaio 2022.

La decisione è stata annunciata dal ministro della Sanità, Thanos Plevris, che ha spiegato il provvedimento per cercare di contenere l'aumento dei contagi da Covid-19.

Come riportato da Tgcom24 infatti, dal 3 gennaio sarà obbligatorio usare le mascherine ad alta protezione in supermercati e trasporti pubblici.

I luoghi di intrattenimento chiuderanno a mezzanotte, la capacità negli stadi sarà ridotta al 10% e lo smart working sarà esteso al settore pubblico.