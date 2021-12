Catalogna, in vigore il coprifuoco dall’una alle 6 del mattino

19:30

La Catalogna ha ripristinato il coprifuoco notturno. Dalla vigilia di Natale e per 15 giorni, come riportato da Agi, la Corte superiore di Giustizia della Catalogna ha dato parere positivo alla richiesta del Governo di reintrodurre il coprifuoco dall'una alle 6 del mattino.

Fra le altre misure in vigore segnalate da Euronews, i raduni consentiti per un massimo di 10 persone e locali notturni e ristoranti che possono usare solo la metà dei posti a sedere al coperto.

Le misure dureranno 15 giorni cambiando la vita di quasi 8 milioni di persone della Catalogna, che è uno dei motori economici dell'Unione europea.



La Spagna aveva sperato in un Natale normale visto che l'80% della sua popolazione è stata vaccinata, incluso il 90% di coloro che hanno più di 12 anni.