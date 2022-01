La Gran Bretagna si prepara a eliminare i test per entrare nel Paese

09:47

La Gran Bretagna si prepara a rivedere le misure adottate per contenere i contagi da Covid-19 e i test pre-partenza per entrare nel Paese potrebbero presto essere eliminati.



La misura, come riportato da TTG Media, era stata reintrodotta a dicembre nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron nel Regno Unito ma, secondo The Times, alcuni parlamentari conservatori ora sostengono che i test siano "effettivamente inutili. I test sono stati reintrodotti per cercare di rallentare la diffusione di Omicron e impedirne l'ingresso nel Regno Unito - ha riferito una fonte al giornale -. Ora che Omicron è dominante nel Regno Unito e ovunque nel mondo, i test non hanno più senso”. Tuttavia, rimarrebbe l'obbligo per i viaggiatori di sottoporsi a un test Pcr entro due giorni dall'arrivo in Inghilterra.