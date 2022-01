11:35

Le destinazioni dei Caraibi stanno aggiornando i protocolli per l’ingresso dei visitatori e annunciando il coprifuoco in risposta all'aumento dei tassi di positività alla variante omicron.

Come riportato da Travelpulse, Barbados, Porto Rico e le Isole Vergini americane sono tra i paesi ad aver annunciato nuove linee guida per i visitatori.

A partire dal 7 gennaio, i visitatori delle Barbados devono presentare la prova di un risultato di test Pcr rapido negativo ottenuto da un laboratorio od operatore sanitario accreditato o riconosciuto entro un giorno dall'arrivo, o un risultato del test Rt-Pcr negativo ottenuto entro tre giorni dall'arrivo.



A Porto Rico tutte le attività, esclusi i servizi sanitari, i siti di test, i laboratori e le farmacie, a partire da ieri chiudono tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Tutti gli eventi al coperto e all'aperto saranno limitati a una capacità massima di 250 persone e sarà vietata la vendita di alcolici tra mezzanotte e le 5 del mattino fino al 18 gennaio. Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, i visitatori di Porto Rico che arrivano su voli nazionali, compresi i voli in partenza dalle città degli Stati Uniti, sono tenuti a presentare la prova di un test antigene negativo o il risultato del test Rt-Pcr effettuato da un operatore sanitario autorizzato entro 48 ore dall'arrivo. I passeggeri che arrivano a Porto Rico senza un risultato negativo del test avranno 48 ore per produrne uno o saranno soggetti a multa. I viaggiatori non vaccinati, devono sottoporsi a quarantena per sette giorni dopo l’ arrivo.

L'aeroporto internazionale Luis Munoz Marin di San Juan effettua test Pcr in loco dalle 6 alle 20 sette giorni su sette.



A partire da questa settimana, i visitatori nazionali delle Isole Vergini americane, compresi i viaggiatori provenienti dalle città degli Stati Uniti, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, devono presentare la prova di un test antigene negativo o di un risultato Rt-Pcr Covid-19 entro tre giorni dal viaggio nel Paese. Tutti i viaggiatori nazionali di età pari o superiore a cinque anni sono tenuti a utilizzare il portale di screening dei viaggi Usvi per ottenere l'autorizzazione all'ingresso.