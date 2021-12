11:33

Sono molti gli hotel che hanno appena tagliato il nastro in Messico e nei Caraibi e altrettante quelle pronte ad aprire nel 2022, in attesa che le destinazioni possano di nuovo accogliere i turisti provenienti dall’Italia.

Dalla Repubblica Dominicana, dove gli italiani possono accedere grazie ai corridoi turistici, arriva la nuova apertura in novembre del Margaritaville Island Reserve Cap Cana, resort con 10 ristoranti e lounge e 40 suite e dell’Azul Beach Resort Cap Cana, un all inclusive con 251 camere e suite.



Spostandosi a Cancun, da febbraio 2022 aprirà il Garza Blanca Resort & Spa all inclusive di lusso adatto anche a famiglie numerose grazie a suite con 4 letti vista oceano, mentre nella primavera del 2022 sarà la volta del Waldorf-Astoria Cancun, con 173 camere e suite con piscina privata e spa. A novembre ha invece aperto ufficialmente Hilton Cancun, all inclusive con 715 fra camere e suite e 12 ristoranti.



Rimanendo in Messico Banyan Tree ha di recente aperto il Banyan Tree Puebla, un resort situato nella storica città di Puebla con 78 camere e suite, mentre a Tulum a gennaio arriverà il Conrad Tulum Riviera Maya (nella foto) che offrirà 349 oceanfront camere e suite. Sarà un resort upscale con 11 ristoranti e piscine.



Sull’isola di Saint Lucia alla fine del 2022 aprirà il Cabot Saint Lucia, resort con campo da golf su una penisola nella zona nord, mentre a St. Barth a novembre ha debuttato il Rosewood Le Guanahani con 66 fra camere e suite, 20 delle quali con piscina privata.



Curacao è teatro di nuovi investimenti: Sandals sbarcherà qui con il Sandals Royal Curacaois in aprile con 350 camere e suite, mentre in gennaio arriverà lo Zoetry Curacao Resort, che si concentrerà sul wellness.



Infine a Grenada a ottobre ha debuttato il Royalton Grenada Resort and Spa, all inclusive con molte possibilità di effettuare sport acquatici.