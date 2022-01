Anche Pharrel Williams si lancia negli hotel: un resort alle Bahamas nel 2024

12:22

Si moltiplicano gli investimenti da parte dei personaggi dello sport e dello spettacolo nel segmento alberghiero e nell’arena si prepara a entrare anche la star del pop Pharrell Williams, che ha annunciato l’apertura di un hotel alle Bahamas nel 2024.

In collaborazione con Groot Hospitality, si legge su TTG Media, vedrà la luce su Atlantis Paradise Island il resort Somewhere Else, un maxi complesso con 400 camere, una spiaggia fronte oceano, piscine e aree ricreative, servizi e intrattenimento dal vivo oltre a diverse opzioni per la ristorazione.



Nel corso della presentazione è stato spiegato che la new entry vuole essere qualcosa di unico e mai visto prima nel panorama dell’offerta alberghiera.