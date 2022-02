Malta investe sul lusso: le aperture del 2022

16:15

Crescono gli investimenti sull’ospitalità di lusso a Malta. Nell’edizione 2022 di Malta Hotels Directory, VisitMalta segnala infatti novità sul fronte dell’hospitality di alta gamma.

L’offerta include ora, infatti, 32 boutique hotel a Malta e 8 a Gozo.



“L’ampliamento dell’offerta di boutique hotel, fa seguito all’apertura e alla ristrutturazione di alcuni nuovi hotel di categoria extralusso avvenute nel 2020 – spiega in una nota Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Ciò dimostra che gli imprenditori dell’ospitalità non hanno mai smesso di credere nella destinazione, continuando ad investire in Malta. In particolare, il nuovo segmento di riferimento è quello alto spendente come dimostrato anche dalle strategie promozionali messe in atto da VisitMalta nei recenti anni. L’Arcipelago maltese, con il suo straordinario patrimonio culturale, unito ad una natura straordinaria, un’offerta enogastronomica sempre più ricercata e servizi personalizzabili dagli alti standard, si dimostra essere una meta perfetta per il turista in cerca di qualità ed esperienze raffinate”.



La nuova editione di Malta Hotels Directory è disponibile per gli operatori a questo link