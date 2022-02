Lituania: per i turisti Ue l’ingresso nel Paese torna alle norme pre-pandemia

14:26

Da oggi entrare in Lituania, per i cittadini provenienti dai Paesi dell’Unione europea, sarà un ritorno al passato. Il Paese ha infatti rimosso tutte le restrizioni legate al Covid per i cittadini dell’Ue, mentre ha allentato le norme per gli arrivi extra-Ue. Inoltre nessun test, certificato o vaccino sarà richiesto, come per i viaggiatori europei, anche per chi arriva da Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti. Nuova Zelanda, Georgia, Taiwan e Ucraina.

Dal prossimo 31 marzo i cittadini dei Paesi non Ue (e non compresi nell’elenco precisato prima) dovranno presentare un certificato di vaccinazione oppure di guarigione o un test negativo, ma non dovranno sottoporsi a nessun ulteriore test o autoisolamento. Già da oggi, inoltre, i viaggiatori immunizzati con Nuvaxovid (Novavax) o Covishield (Astrazeneca) possono entrare nel Paese indipendentemente dalla provenienza.



Nella nota in cui si precisano le nuove modalità di ingresso, si precisa anche che la decisione del Governo “segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di revocare o allentare le restrizioni di viaggio”.