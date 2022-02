Regno Unito, fine delle restrizioni: inizia l’era del post-Covid

09:21

Per l’Inghilterra inizia davvero l’epoca postpandemica. A partire da giovedì 24 febbraio Londra rimuoverà tutte le misure eccezionali adottate per contrastare il Covid, compreso l’obbligo di quarantena per chi ha il tampone positivo.

Ora, come riporta corriere.it, il piano è quello di convivere con il Covid. Ovvero, il ritorno alla normalità. Certo, resteranno le precauzioni individuali, ma non ci saranno più misure generalizzate.



Il giorno della libertà

Giovedì 24 febbraio, insomma, sarà il vero e proprio ‘freedom day’, anche se ormai da gennaio erano state abolite alcune misure come le mascherine al chiuso e il green pass.



Ora bisogna vedere quali conseguenze avrà sul turismo l’accelerazione della Gran Bretagna. L’abolizione delle restrizioni, come evidenziato anche da Iata, spinge la vendita di biglietti aerei e lo scatto in avanti del Regno Unito potrebbe conferirgli un vantaggio rispetto ai competitor turistici.