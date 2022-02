Uk: i passaporti Covid serviranno ancora per viaggiare

11:21

Il Covid passport, ovvero il corrispettivo inglese del green pass, cadrà in disuso per gli utilizzi interni ma servirà ancora per viaggiare.

Come precisa travelmole.com, l’uso non sarà più raccomandato dal 1 aprile, nell’ottica di una transizione a una nuova fase di rapporto con il virus. Vengono infatti abolite tutte le restrizioni interne, comprese l’autoisolamento.



Il Passenger Location Form, invece, sarà riesaminato prima di Pasqua.



Nell’ottica di una semplificazione dei viaggi, i cittadini britannici completamente vaccinati potranno viaggiare nei Paesi dell’Unione europea senza dover effettuare nessun test.