Polonia, focus sulle esperienze 'alternative'

08:00

Pubblicità

L’ente nazionale polacco per il turismo punta sul trade italiano e mira a intensificare i rapporti con t.o. e agenzie di viaggi. In quest’ottica la Polonia sarà presente a Bmt, ospite presso lo stand di Ivotrans, tour operator con sede a Cracovia specializzato nel turismo ricettivo da 15 anni.



Nel 2021 il mercato italiano ha registrato un incremento del 35% rispetto al 2020, pur non avendo ancora raggiunto la posizione del 2019, quando aveva fatto registrare l’arrivo di oltre 600mila italiani.

“La Polonia è una meta moderna e dinamica – spiega Barbara Minczewa (nella foto), direttrice dell’ente per l’Italia -; offre un prodotto in linea con le richieste del mercato italiano che, oltre a prediligere le città d’arte come Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia, oggi apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura. Punteremo maggiormente sulla creatività e sulle proposte innovative ed esperienziali, con un approccio dinamico, fresco e originale, promuovendo una Polonia non convenzionale, un Paese che stupisce e affascina oltre ogni aspettativa”.



Nel 2021 l’ente nazionale per il turismo polacco ha puntato molto sulla formazione online, organizzando alcuni webinar e corsi di formazione per agenti di viaggi che hanno riscosso successo. Nel corso di quest’anno, molte le iniziative rivolte al trade, tra cui workshop e presentazioni, oltre alla promozione della destinazione grazie al supporto di tour operator italiani per creare sinergie tra domanda e offerta.



“Le città d’arte – conclude Barbara Minczewa – continueranno ad essere il principale focus per la promozione della destinazione, pur lanciando località alternative e lontane dal turismo di massa, il tutto con uno sguardo più attento all’arte, alla cultura e alla natura. Mete ideali per un city break e facilmente raggiungibili anche dall’Italia, grazie ai numerosi collegamenti aerei”.