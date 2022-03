Visit Brussels incontra le agenzie italiane: gli appuntamenti

08:46

Una primavera ricca di appuntamenti per Visit Brussels. Nell’ottica di promuovere l’offerta leisure e Mice, l’Ente si appresta a incontrare il trade italiano, focalizzandosi principalmente sul mercato del Centro/Sud Italia.



Tra le prime tappe, in programma, workshop a Bari e Brindisi, nell’ambito dell’iniziativa “Enti in Tour” e la partecipazione alla BMT.

Seguiranno, tra aprile e maggio, nuovi workshop che toccheranno la Sicilia, Lamezia Terme e Cosenza e, nel mese di giugno, un fam-trip riservato a tour operator e agenti di viaggi, che, oltre a visitare la città, potranno incontrare Dmc e partner dell’Ente.



“Nel corso dell’ultimo biennio – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – la destinazione ha lavorato alacremente per migliorare la qualità dell’offerta, puntando su tecnologia, sostenibilità e sicurezza, senza per questo rinunciare al suo spirito eclettico e innovativo. Non vediamo l’ora di incontrare i partner della distribuzione, anche in relazione alle recenti aperture e alla ripresa dei flussi turistici, per presentare tutte le novità in programma, ideali sia per una vacanza di piacere, sia per chi si reca in città per lavoro”.