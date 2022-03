Abu Dhabi allenta le regole di ingresso: stop ai test Pcr

12:15

I viaggiatori completamente vaccinati diretti ad Abu Dhabi non avranno più bisogno di effettuare un test Pcr prima di imbarcarsi sul volo.

Come riportato da TTG Media, i viaggiatori all’arrivo dovranno comunque esibire un certificato di vaccinazione ufficiale contro il Covid-19 con un Qr code leggibile.

Il provvedimento giunge dopo che l'Assessorato alla Cultura e al Turismo dell'Emirato ha rimosso il sistema della lista verde per disciplinare gli arrivi.



I viaggiatori non vaccinati dovranno comunque presentare un test Pcr negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza, oppure un certificato di guarigione Covid rilasciato entro 30 giorni dalla partenza. Sono esentati da queste norme i viaggiatori di età inferiore a 12 anni.



Anche il test Pcr all'arrivo all'aeroporto di Abu Dhabi non è più obbligatorio per i viaggiatori, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. La possibilità di effettuare il test rimarrà attiva in aeroporto per coloro che desiderano fare un test a pagamento. Anche se facoltativo, il test effettuato in aeroporto consente di attivare il Green Pass sull'app Al Hosn, che è ancora necessaria per accedere a molte delle attrazioni turistiche indoor di Abu Dhabi come centri commerciali, hotel , parchi a tema e ristoranti.



I turisti vaccinati possono in alternativa accedere ai luoghi pubblici presentando il loro certificato di vaccinazione Covid, o mostrando lo stato di vaccinazione completo sull'app mobile del loro Paese di origine, o un risultato negativo del test Pcr ottenuto negli ultimi 14 giorni. Il test Pcr deve essere stato effettuato negli Emirati Arabi Uniti.