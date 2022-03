09:21

L’Italia ha riaperto da poco più di un mese la possibilità di viaggiare all’estero per turismo e sono diverse le destinazioni che si stanno risvegliando. Fra queste anche le Bahamas, che come sottolineato da Maria Grazia Marino (nella foto), area manager del Ministero del Turismo delle Bahamas, “Stanno registrando un numero crescente di richieste di informazioni da parte della clientela italiana, come confermato anche dal canale delle agenzie di viaggi”.

La strategia dell’ente sul nostro mercato ha nel trade un punto fermo: “In particolare, stiamo assistendo al ritorno in agenzia per riprogrammare il viaggio di nozze che non si è riusciti a organizzare durante la pandemia o per programmarlo ex novo. Quel che è certo è che il bacino delle adv del Centro-sud Italia sta rispondendo bene”.

A tutti i dettaglianti l’ente delle Bahamas dedicherà quest’anno un fitto calendario di eventi, fra i quali un piano di e-learning in italiano e diversi appuntamenti in presenza. ”A cominciare dal 26 aprile, quando a Roma si terrà una tappa del roadshow europeo di presentazione organizzato in collaborazione con la Caribbean Tourism Organization”.

I.C.