Bahamas, ecco le ultime novità nel settore dell'hotellerie

16:42

L’ arcipelago delle Bahamas riapre ai viaggiatori internazionali e fa focus sul mercato italiano partecipando a Bmt.

Tante le novità che accompagnano la ripresa dei flussi turistici. Tra le altre, oltre al restyling completo del Sandals Royal Bahamian, che ha riaperto lo scorso 27 gennaio con un’offerta ampliata da nuove suite sull'acqua e ville private, cinque nuovi ristoranti, e innovative offerte di intrattenimento, si segnala il progetto di Pharrel Williams, che intende portare il ‘modernismo tropicale’ ad Atlantis Paradise Island con la realizzazione di un resort completamente nuovo. L’inaugurazione è prevista per il 2024, conterà circa 400 camere e suite, avrà anche uno studio di registrazione al suo interno e farà parte dell'Atlantis Paradise Island.



Riapre invece, dopo un periodo di chiusura, il resort The Cove a Eleuthera. Recente è anche l’inaugurazione di un nuovo resort a Nassau: situato a pochi passi dai terminal delle navi da crociera, il Margaritaville Beach Resort dispone di un totale di 300 camere, comprese 68 suite. Le attività proposte, le facilities del resort e la sua vicinanza con il centro di Nassau lo rendono il luogo ideale per chi vuole godere dell’atmosfera dell’isola e della capitale senza rinunciare al relax in spiaggia.

Sempre a Nassau, il Baha Mar si arricchisce di un importante plus: il Baha Bay. Il nuovo parco acquatico fonde perfettamente il relax dell'isola con il divertimento per l'intera famiglia.



Di tutt’altro genere un’ulteriore novità, il Caerula Mar Club ad Andros: circondato da una vegetazione lussureggiante, il resort immerso nella natura propone soggiorni all’insegna dell’ecoturismo nelle sue ville e suite.



“Siamo lieti di partecipare a Bmt per incontrare personalmente tutti i nostri partner del settore. La nostra presenza è particolarmente importante in quanto ci permetterà di comunicare in maniera diretta tutte le recenti novità provenienti dal nostro arcipelago” conferma Maria Grazia Marino (nella foto), area manager del Ministero del Turismo delle Bahamas.