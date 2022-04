Il ‘giallo’ del via libera agli inglesi non vaccinati in Spagna

21:00

Via libera. Anzi no. È durato poche ore l’incomprensione tra Spagna e Inghilterra riguardante l’ingresso dei britannici non vaccinati nel paese iberico.

Come riporta travelmole.com, nella giornata di ieri l’ente del turismo spagnolo a Londra aveva annunciato l’apertura agli inglesi non vaccinati, a fronte di un test pre-partenza negativo.



Ma poche ore dopo è arrivata la smentita. L’errore pare sia arrivato da un’errata interpretazione del documento diramato dalla Spagna. Dunque, nessun via libera per gli inglesi non vaccinati: i cittadini del Regno Unito maggiori di 12 anni dovranno presentare un certificato di guarigione o di vaccinazione (completa) per entrare in Spagna; per gli inglesi oltre i 17 anni vaccinati da oltre 270 giorni sarà necessario anche il richiamo.