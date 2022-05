08:02

È l’Estremo Oriente a dominare la classifica 2022 dei passaporti che hanno il maggiore ‘potere’ per chi deve viaggiare, ovvero quelli con il maggior numero di Paesi dove per entrare non è richiesto un visto di ingresso. L’Europa quindi arretra leggermente rispetto al passato, ma mantiene ancora una buona posizione in classifica.

Il ranking di Henley & Partners

Al vertice quest’anno si trova l’accoppiata Singapore-Giappone, entrambe a quota 192 come numero di Paesi visa-free. Dietro di loro la Corea del Sud affiancata dalla Germania, entrambi staccati di due lunghezze. Il podio invece è completato da un poker tutto europeo nel quale figura anche l’Italia insieme a Finlandia, Lussemburgo e Spagna a quota 189. E i Paesi del Vecchio Continente completano poi la top five.



E al fondo della classifica? Fanalino di coda nel 2022 c’è l’Afghanistan, con 26 Paesi, preceduto da Iraq (28), Siria (29), Pakistan, (31) e Yemen (33).