Baleari, guerra agli eccessi alcolici: arrivano le nuove regole

08:00

Le Baleari varano nuove norme per la somministrazione di alcol. Sono infatti scattati alcuni limiti per la vendita di bevande alcoliche; inoltre alcune attività come i pub crawl, le crociere in barca per le feste e gli happy hour sono stati vietati.

Come riporta travelmole.com, le restrizioni riguardano alcune delle zone in cui sorgono i resort. La nuova legge vieta di vendere alcolici fuori licenza dalle 21.30 alle 8 del mattino, con multe particolarmente severe, che possono arrivare anche a 60mila euro. Nei resort è inoltre in vigore la regola dei sei drink massimi al giorno.



Ma le sanzioni potrebbero essere imposte anche per aver partecipato a feste irregolari promosse commercialmente in abitazioni private.