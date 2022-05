Barbados, stop ai test Covid per i turisti vaccinati

14:14

Finalmente anche Barbados allenta i cordoni sanitari. Da domani, infatti, i viaggiatori completamente vaccinati non dovranno più sostenere un test Covid-19 per entrare nel Paese. Il primo ministro Mia Amor Mottley ha affermato che il cambiamento arriva poiché oltre il 70% della popolazione è completamente vaccinata.

Ha poi aggiunto che la rimozione dell’obbligo avrà un impatto positivo per il settore turistico del Paese, inclusi tempi più corti di attesa per i passeggeri in arrivo al Grantley Adams International Airport.

“Negli ultimi due anni – ha raccontato a TravelMole - abbiamo avuto un calo del 90% del numero di visitatori. Ora siamo decisamente sulla via del ritorno". Le modifiche annunciate sono valide solo per i viaggiatori vaccinati; le persone non immunizzate dovranno comunque presentare l’esito negativo di un test Covid-19.