Barbados aggiorna i protocolli anti-Covid, le nuove norme per i non vaccinati

10:31

Barbados ha nuovamente aggiornato i protocolli d’ingresso per i viaggiatori. A partire dal 1 giugno tutti i non vaccinati che giungono sull’isola sono tenuti a presentare l’esito negativo di un test pre-volo effettuato non più di tre giorni prima dell’atterraggio a Barbados. Una volta giunti all’aeroporto i turisti dovranno inoltre sottoporsi al test antigenico rapido.

Come spiega TravelMole non ci sarà alcun obbligo di quarantena per i non vaccinati che risultino negativi al test. I viaggiatori non immunizzati che abbiano contratto Covid-19 entro 90 giorni prima dell'arrivo a Barbados non hanno bisogno di un test all’aeroporto, ma dovranno comunque mostrare l’esito negativo di un test pre-volo. Il Paese afferma che oltre il 70% dei cittadini è completamente vaccinato.