08:03

Condividere conoscenze e best practices per rafforzare la competitività turistica, ma anche per facilitare la ripresa dei settori in crisi. Questi gli obiettivi del DataLab Network, nuovo progetto ideato dalla Wto e della European Travel Commission, in accordo con più di 30 Paesi.

La piattaforma - spiega traveldailynews.com - sviluppa data management e analytics, col supporto di sistemi di market intelligence, nell’ottica di sfruttare le potenzialità della rivoluzione digitale.



Un turismo innovativo

Il progetto intende inoltre favorire inoltre l’abbassamento dei costi individuali, innalzando il livello delle competenze. “Confidiamo che questa iniziativa aiuti i nostri membri a minimizzare i rischi - ha dichiarato Eduardo Santander, executive direct dell’Etc - e a incrementare la competitività di un turismo più resiliente, innovativo e sostenibile negli anni a venire”.



Fra i primi promotori, Visit Flanders, Fàilte Ireland, Malta Tourism Authority, Nbtc Holland Marketing, Turismo de Portugal e lo Slovenian Tourist Board.



Alberto Caspani