Stati Uniti: mercoledì prima riapertura del Parco di Yellowstone dopo le inondazioni

11:32

E’ fissata per mercoledì 22 la prima parziale riapertura del Parco di Yellowstone, negli Stati Uniti, interessato la scorsa settimana da un impressionante inondazione che ha causato frane e distrutto strade, ponti e linee ferroviarie, in particolare nell’area a Nord.

Verranno riaperti alcuni degli ingressi situati nella parte Sud e inizierà ad essere percorribile la principale arteria, la Southern Loop. Bisognerà invece ancora attendere per tutta la parte Nord, si legge su Travelpulse, e al momento non è possibile stabilire quando tutto il parco sarà nuovamente visitabile.



Per evitare afflussi massicci che sarebbero difficili da gestire, l’ente di gestione ha deciso di limitare gli ingressi usando il sistema delle targhe alterne.