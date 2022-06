Stati Uniti: chiuso il Parco di Yellowstone per le inondazioni

10:35

Sono ingenti i danni all’interno del Parco Yellowstone negli Stati Uniti, colpito da violente inondazioni. Una situazione che ha spinto alla chiusura temporanea al pubblico di tutte le entrate. La situazione più critica riguarda la parte Nord del parco, dove si prevede che lo stop alle visite da parte dei turisti di tutto il mondo potrebbe avere anche una lunga durata, mentre è più probabile che l’area Sud venga presto riaperta, anche se non prima della prossima settimana a causa dei danni alla Southern Loop, la strada principale che attraversa l’area.

“Da rilevamenti effettuati – si legge in una nota -, risulta che i danni maggiori sono stati registrati in vari punti della strada tra l'Ingresso Nord (Gardiner/MT), Mammoth Hot Springs, Lamar Valley e Cook City/MT, in prossimità dell'Ingresso Nord-Orientale”.



L’invito per i visitatori è di informarsi prima di recarsi a Yellowstone e la situazione può essere monitorata sul sito https://www.nps.gov/yell/index.htm.