Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022: tante le esperienze da vivere nel Paese

17:32

Con oltre un milione di viaggiatori che si apprestano a visitare il Qatar in occasione della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, Qatar Tourism segnala tutta una serie di attività che possono essere effettuate a costi molto contenuti o addirittura gratuitamente.

Il presidente di Qatar Tourism, Berthold Trenkel ha spiegato: "Il Qatar è una meta facile ed emozionante da esplorare senza spendere troppo. Tutti i visitatori troveranno una serie di ristoranti economici, opzioni di trasporto, attività e molte attrazioni da visitare gratuitamente o a prezzi vantaggiosi. Il Paese rappresenta una delle destinazioni più sicure al mondo, incentrata sulla calda ospitalità, tipica della cultura locale".



Fra le opportunità evidenziate, la possibilità di fare pic nic o passeggiate in uno dei numerosi parchi verdi come l’Aspire Park, l’Al Bidda o il Mia Park.

Chi è disposto a spostarsi fuori Doha può poi cercare Fuwairit Beach, meta ambita per gli amanti del kitesurf che ospita un sito di cova per le tartarughe marine Hawksbill, in via di estinzione. Più vicino alla capitale c'è la Sealine Beach, tra le dune del deserto del sud, o la Katara Beach, all'interno del Katara Cultural Village nella stessa Doha.

Il Katara Cultural Village vanta uno poi uno splendido lungomare, un imponente anfiteatro all'aperto e una rete di gallerie espositive e strutture all'avanguardia. Il Souq Waqif è il vivace mercato tradizionale del Paese, che offre souvenir, spezie e numerose esperienze gastronomiche economiche.