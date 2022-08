Austria Turismo, dal 1 settembre la direzione a Herwig Kolzer

15:31

Passaggio del testimone ai vertici di Austria Turismo in Italia. Dal 1° settembre l’ufficio di rappresentanza a Milano sarà guidato da Herwig Kolzer, attuale direttore di Austria Turismo nei Paesi Bassi.

“Nonostante i due anni di pandemia - commenta Oskar Hinteregger (nella foto), direttore uscente - è stato un grande piacere lavorare in uno dei Paesi più belli del mondo. Uno dei miei obiettivi principali è consistito nel rafforzare la vicinanza tra Italia e Austria, al primo posto fra le ‘destinazioni senza mare' predilette dal turismo tricolore. Ringrazio il settore turistico per il lavoro svolto insieme e sono sicuro che Herwig verrà accolto come lo sono stato io, con grande professionalità e a braccia aperte”.



Per l’autunno l’Austria punta soprattutto sull’offerta delle città storiche e del benessere in Tirolo, Carinzia e Salisburghese, arricchita dagli investimenti nel Six Senses Resort sul Passo Thurn vicino a Kitzbuehel, oltre che dalle aperture luxury nella capitale, fra cui il 5 stelle Rosewood Vienna.



Per spingere i nuovi prodotti, Austria Turismo raddoppierà inoltre la propria presenza a TTG Travel Experience con 15 espositori, con l’obiettivo di superare nel breve termine i 3 milioni totali di pernottamenti.