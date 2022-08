Arabia Saudita: in campo nuovi fondi per sostenere il turismo

08:20

Il Tourism Development Fund dell'Arabia Saudita ha creato un fondo da 133 milioni di dollari per supportare lo sviluppo dei piccoli business del settore turistico.

Il programma Aoun Tourism prevede il finanziamento di oltre 2mila imprese, un'iniziativa che in tre anni mira alla formazione di guide turistiche, t.o., adv e organizzatori di eventi.



Inoltre, come riporta arabnews.com, nel mese di luglio il Tourism Development Fund ha chiuso un accordo con la londinese Ennismore e Al-Rajhi Capital per istituire un fondo da 400 milioni di dollari destinati al comparto dell'hospitality, così da spingere sempre più il Paese come destinazione turistica moderna e alla moda. G. G.