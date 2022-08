Promozione: Malta conferma la partnership con il Manchester United

14:44

VisitMalta rinnova la partnership con il Manchester United. Il club inglese continuerà dunque a promuovere Malta come destinazione turistica, presentandola ai fan di tutto il mondo.

Il legame tra Malta e lo United va oltre il mero rapporto commerciale, infatti è proprio su quest'isola del Mediterraneo che è nato il primo fan club della squadra.



Come riporta travelmole.com, il brand VisitMalta sarà ben in vista sui canali digital durante le partite giocate in casa, sui social media e su tutto il materiale cartaceo distribuito dal Manchester United a livello globale. Infine, per rafforzare il proprio legame con l'universo calcistico, sul sito di VisitMalta saranno disponibili dei viaggi disegnati ad hoc per i tifosi del club.



Gaia Guarino