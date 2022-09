10:38

I ministri degli Esteri dei Paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo con il quale verrà sospesa l’intesa siglata nel 2007 che prevedeva una facilitazione per il rilascio dei visti ai cittadini della Russia.

Pubblicità

L’annuncio è arrivato dall’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell e fa seguito alla prima limitazione che era stata fissata nei mesi scorsi nei confronti solo di alcune categorie di persone. Quindi ora per tutti i cittadini della Russia sarà molto più difficile ottenere il permesso per recarsi in Europa.



Da parte sua il Governo russo ha annunciato che la decisione presa dall’Unione europea avrà delle conseguenze con provvedimenti analoghi oppure altre iniziative che verranno decise in questi giorni.