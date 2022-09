11:49

Pubblicità





Una stagione positiva per la Grecia con prospettive al rialzo anche per le prossime settimane. Kyriaki Boulasidou, direttore dell'Ente Ellenico per il Turismo nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi racconta ai microfoni di TTG Italia i piani della destinazione.



Ora l'obiettivo del Paese è presentarsi anche come meta invernale, grazie alle risorse naturali dell'entroterra e al clima favorevole, prolungando così la stagione turistica per tutti i 12 mesi dell'anno.