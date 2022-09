Arabia Saudita, fitto programma di iniziative per il trade

di Gaia Guarino

L'Arabia Saudita consolida la propria presenza sul mercato italiano grazie alle numerose attività in programma. Saudi Tourism Authority non arresta infatti la propria strategia di promozione della destinazione in ambito trade, mettendo in calendario una serie di appuntamenti.

Il primo sarà dal 12 al 14 ottobre a Rimini con la partecipazione di Sta a TTG Travel Experience presso il padiglione C1, stand 077-084. A novembre, invece, l'Arabia Saudita si sposterà a Milano con un Saudi Hub in centro città per una tre giorni (3-4-5 novembre) dedicata alla scoperta del Paese. Infine, sarà il turno di Coffee Connects, un roadshow che dal 14 al 18 novembre toccherà l'Italia da nord a sud avendo come fil rouge la tradizione del caffè arabo. Non mancheranno poi nuovi incontri formativi per il b2b con anche l'arrivo di Saudi Expert, un training tool dedicato ai professionisti del turismo.



Grazie ai collegamenti di Wizz Air che verranno inaugurati a partire da dicembre 2022 (da Milano, Venezia, Roma, Napoli e Catania), insieme agli operativi di Saudia, il Medio Oriente continua ad aprirsi al mondo. Per gli italiani, persino le procedure d'ingresso diventano più semplici in quanto, in aggiunta al visto elettronico richiedibile online, si somma la possibilità di ottenere un visto all'arrivo.



Tra le novità per i prossimi mesi troviamo poi l'apertura di Banyan Tree AlUla a ottobre, un resort composto soltanto da ville di lusso, mentre nel 2023 si alzerà il velo sul Six Senses Southern Dunes, la prima struttura dell'ambizioso Red Sea Project volto proprio allo sviluppo dell'area del Mar Rosso. I crocieristi, per concludere, potranno scegliere l'itinerario proposto da Msc Crociere a bordo di Msc Splendida da novembre ad aprile.