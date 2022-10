Dormire nel bus Nottetempo di Harry Potter: l'idea di Airbnb

21:00

I fan di Harry Potter hanno la possibilità di esaudire uno dei loro desideri grazie ad Airbnb, ossia dormire nell'iconico bus Nottetempo che appare nel terzo capitolo della saga.

Alcuni appassionati del maghetto inglese hanno trasformato un autobus Aec Regent II Rt nel famoso mezzo di trasporto magico viola a tre piani, installandolo nel cuore di una foresta non distante dalla città di Kodak, in Tennessee.



Gli ospiti potranno alloggiare così all'interno di questo curioso bus dotato di due camere, una cucina, un salone e un bagno, più una jacuzzi esterna. Come riporta creapills.com, il Magicobus può accogliere fino a 4 visitatori ed è possibile soggiornarvi. G. G.