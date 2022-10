Tokyo torna a parlare di turismo a TTG Travel Experience

19:29

Dopo i lunghi anni di chiusura al turismo coincisi con il momento più pesante della pandemia, il Giappone ha riaperto le porte ai flussi internazionali, uno degli ultimi Paesi a togliere le restrizioni ai viaggi.

C’è grande attesa, quindi, per la presenza del Paese a TTG Travel Experience e per la sua capitale, Tokyo. La città, infatti, anche durante la pandemia e malgrado il blocco degli arrivi, si è trovata sotto i riflettori grazie ai Giochi Olimpici e Paralimpici, svoltisi in maniera straordinaria, ma che hanno comunque contribuito a cambiare l’aspetto della meta.



La città ha, infatti, rimodellato e sviluppato ulteriormente molte sue zone e strutture e, dall’entusiasmo scaturito dagli eventi sportivi tenutisi lo scorso anno, sono nate numerose iniziative all’insegna dell’attività fisica e della salute.



Tokyo non è solo musei, templi, santuari e centri commerciali, ma anche tour in bicicletta e strutture per gli sport urbani. Non bisogna infine dimenticare i numerosi parchi e giardini, in centro e nei sobborghi, che rendono Tokyo una meta anche all’aria aperta, in qualsiasi stagione.



Di tutto questo, e di molto altro ancora, parlerà la rappresentanza dell’ente del turismo della città di Tokyo con gli operatori turistici presenti a Rimini per la tre giorni di lavori.