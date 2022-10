Qatar, tutte le nuove attrazioni e i nuovi hotel per i Mondiali di Calcio 2022

14:40

Un’ondata di novità, fra attrazioni, nuovi hotel e resort, beach club, musei e centri per lo shopping è quella che si sta scatenando in questi mesi sul Qatar in vista dell’inizio della Fifa World Cup 2022.

Uno sviluppo senza precedenti che rappresenta un'importante pietra miliare per l'affermazione del Qatar come destinazione turistica, con l’obiettivo di accogliere 6 milioni di visitatori all'anno entro il 2030. “Con più di un milione di tifosi previsti in arrivo per la Fifa World Cup Qatar 2022, siamo orgogliosi di poter offrire un'ampia gamma di esperienze e proposte di intrattenimento che vanno oltre gli stadi, i festival per i tifosi e le partite” dice Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism.



Le attrazioni

Fra gli highlight che i turisti troveranno nella destinazione, una serie di nuove attrazioni fra le quali Al Maha Island (nella foto) che sarà inaugurata il mese prossimo, con ristoranti di lusso, tra cui Zuma, LPM, Billionaire e Carbone, attrazioni come il beach club Nammos Qatar e il Lusail Winter Wonderland. Sull’isola sarà inoltre possibile provare la Al Maha Drive, un'esperienza unica di guida su una strada riservata esclusivamente alle supercar e alle auto d’epoca.



E ancora, Qetaifan Island North che si caratterizzerà per i suoi hotel di lusso, i beach club, i giardini, le aree pedonali, i quartieri caratteristici e un parco acquatico.



Altri interventi daranno vita a veri e propri nuovi quartieri, come il West Walk di Doha, situato nel cuore di Al Waab. Il quartiere, la cui inaugurazione è prevista entro la fine dell’anno, è costruito su misura per adattarsi alle esigenze della vita moderna, fondendo spazi residenziali, commerciali e ricreativi. West Walk dispone inoltre di un’area pedonale unica nel suo genere, con un’innovativa tecnologia di climatizzazione all'aperto.



Non mancheranno le spiagge e i beach club. All'inizio di novembre si terrà il lancio del progetto West Bay North Beach di Qatar Tourism, che prevede l’inaugurazione di tre nuove spiagge nel cuore di Doha: West Bay Beach, una spiaggia pubblica, i cui vari servizi includeranno una zona ristoro, un’area tifosi e un campo da beach volley, B12 Beach Club Doha, un beach club per famiglie, con un'ampia gamma di servizi, tra cui 600 lettini, un ristorante, negozi al dettaglio e un parco giochi per i più piccoli e il Dohasans Beach Club, con un palco per concerti, punti di ristoro a servizio rapido, negozi al dettaglio e 1.000 lettini per i visitatori che desiderano godersi il sole.



Ha riaperto anche il Museo d’Arte Islamica (Mia) del Qatar in seguito a un progetto di potenziamento delle strutture durato un anno. La reinterpretazione della collezione permanente, che conta più di 1.000 manufatti, creerà un nuovo layout e una nuova trama incentrati sul visitatore, consentendo al museo di mostrare le proprie opere d'arte, di fama mondiale, in modalità inedite.



Non mancheranno poi spazi per lo shopping: in particolare, si assisterà nelle prossime settimane all’apertura del Printemps Doha, il debutto fuori dalla Francia del magazzino parigino.



Hotel e resort

Accanto alle nuove attrazioni, un lungo elenco di hotel e resort sono già aperti o pronti all’apertura nelle prossime settimane. Si va dal Fuwairit Kite Beach a un’ora di auto da Doha, ideale per il kitesurf al The St. Regis Marsa Arabia Island nel cuore di Porto Arabia. E ancora il Rixos Gulf Hotel Doha, in apertura a fine ottobre, The Outpost Al Barari nella riserva naturale dell'Inland Sea (Mare Interno) con 21 lodge di lusso, il Rixos Qetaifan Island North Doha che circonderà un parco acquatico all'avanguardia.



Due i Waldorf Astoria in apertura, il Waldorf Astoria Doha West Bay, nell’area diplomatica della capitale e il Waldorf Astoria Doha Lusail.



Anche a Doha arriva The Ned, il brand di club privati iconico di New York e Londra, che sbarcherò in città a novembre. E poi, sempre a novembre aprirà The Chedi Katara Hotel & Resort, immersa nel cuore del Katara Cultural Village con camere di lusso e 32 ville e il Raffles Doha e il Fairmont Doha, che si fronteggeranno da due grandi torri, che si combinano a rappresentare le due scimitarre riportate sul sigillo nazionale del Qatar. Il Fairmont Doha si ispira al design dei mega yacht, e nell’altissima hall sarà collocato il lampadario più alto del mondo, mentre il Raffles Doha sarà composto di sole suite e offrirà un servizio maggiordomo.



Fra i grandi brand non mancherà Rosewood, con Rosewood Doha e Rosewood Residences Doha che apriranno entro la fine dell'anno



Le nuove attrazioni si basano su un'ondata di nuove aperture per i visitatori nel corso del 2022. A marzo è stato inaugurato il 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, il più sofisticato museo del mondo dedicato allo sport. Il mese successivo, ad aprire le porte è stato il centro commerciale Place Vendôme, con i suoi più di 500 negozi e una fontana danzante.



Quest'anno, inoltre, sono state inaugurate anche altre strutture alberghiere, come il più grande centro benessere della regione: lo Zulal Wellness Resort by Chiva-Som. Questa destinazione, situata sulla punta settentrionale del Qatar, fonde la medicina tradizionale arabo-islamica per creare un'esperienza immersiva di salute e stile di vita, insieme a percorsi di benessere per tutta la famiglia.