Mercatini di Natale, ecco le occasioni di short break in Europa e Italia

10:37

Un’occasione da prendere al volo per concedersi un weekend in una città europea o una breve vacanza alla riscoperta delle tradizioni delle regioni italiane. Con l’autunno ripartono gli short break dedicati ai mercatini di Natale, quest'anno finalmente liberi dalle restrizioni dell'epoca pandemica.

Pubblicità

Da Vienna a Salisburgo a Varsavia, da Portorose in Slovenia a Tallinn in Estonia, sono innumerevoli gli spunti di shoopping per gli appassionati di ricordi natalizi. Numerose le mete da riscoprire anche nella Penisola, ognuna con una sua peculiare e antichissima tradizione, tra bancarelle di ogni tipo ed eventi artistici e culturali. Il servizio completo sui mercatini di Natale sull’ultimo numero di TTG magazine, online sulla digital edition.