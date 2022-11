Si apre domani il ‘Natale delle Meraviglie’ di San Marino

21:00

Ventesima edizione de 'Il Natale delle Meraviglie - Un viaggio incredibile', tradizionale evento organizzato a San Marino.

L’organizzazione, affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa, darà vita agli show sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.

A partire da domani, il Centro Storico della Repubblica di San Marino sarà immerso in un’atmosfera da favola che guiderà i visitatori a vivere un viaggio alla scoperta di un’esperienza che culminerà nella location di piazza della Libertà, dove troverà spazio una grande installazione luminosa visitabile: il Polar Express.



Il taglio del nastro ufficiale è fissato per domani alle ore 16.30 in piazza della Libertà, con l’anteprima dello show ‘La Fabbrica dei Giocattoli – Il Family Show’.

Tante le attrazioni e gli show che animeranno piazze e contrade del centro storico, patrimonio dell’umanità fino all’8 gennaio 2023. A Campo Bruno Reffi, sognatori di ogni età potranno trovare la ‘Fabbrica dei Giocattoli’ e realizzare insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi il gioco perfetto.

Da non perdere, come ogni anno, la pista di pattinaggio su ghiaccio all’interno della cornice di Cava dei Balestrieri.



Il Centro Storico di San Marino si trasformerà poi in un photoset ideale per scatti fotografici che potranno essere premiati con un notebook Lenovo Think Book 15 G3 Acl messo in palio da Tim San Marino.

34 le baite per il tradizionale mercatino natalizio ubicate lungo via Eugippo, in via Donna Felicissima e nella zona del cantone panoramico.

Negli infopoint dedicati sarà distribuito il Biglietto Polar-Express da obliterare in quattro location: Piazza della Libertà, Polar Park, Fabbrica dei Giocattoli e Porta San Francesco. Al completamento del biglietto, il visitatore potrà ricevere un gadget e presentandolo presso gli esercizi commerciali aderenti.

Main sponsor dell’evento sarà il marchio di gioielli #BRAND.