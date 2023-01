08:46

Haim Katz, nuovo ministro del Turismo israeliano e membro del governo di Benjamin Netanyahu, ha deciso come riportato da Preferente di promuovere il turismo nei territori della Cisgiordania.

"Investiremo in aree che non ricevono sufficiente attenzione, compresa la ‘nostra Toscana’ in Giudea e Samaria" ha detto il ministro Katz durante la cerimonia con la quale il suo predecessore gli ha consegnato il comando del dicastero.



“Miglioreremo le infrastrutture e aumenteremo l'offerta di posti letto. Ogni israeliano deve godere delle bellezze del Paese” ha aggiunto, riferendosi a quella parte del territorio ancora oggetto di contesa.



Attualmente, altri territori palestinesi sono visitati dai turisti, sebbene le infrastrutture siano spesso dui qualità non elevata.