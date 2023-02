Aumento dei prezzi, segnali positivi dagli Usa: inizia la 'disinflazione'

14:11

È stato il vero cruccio del turismo (e non solo) negli ultimi mesi: l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia in primis ha sconvolto i prezzi del travel, costringendo le aziende a una gara contro le tariffe in aumento.

La situazione però potrebbe cambiare: notizie positive in questo senso arrivano dagli Stati Uniti, dove la Fed ha deliberato un rialzo del costo del denaro limitata allo 0,25%, contro lo 0,75% dello scorso novembre. Questo perché, come hanno spiegato i vertici della banca centrale a stelle e strisce, "il processo di disinflazione è iniziato".



Come riporta corriere.it la stessa Fed frena i facili entusiasmi precisando che è ancora troppo presto per cantare vittoria. Ma il pericolo più temuto, quella di una crescita incontrollata dei prezzi, sembra essere scongiurato.