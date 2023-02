'Magica-mente': al via il 13 febbraio il roadshow di Disneyland Paris

12:10

Disneyland Paris torna in pista con l’ottava edizione del roadshow nazionale che a partire dal 13 febbraio attraverserà tutta l’Italia da nord a sud fino al 21 marzo.

Il tradizionale appuntamento con gli agenti di viaggi italiani dopo due anni di eventi digitali torna in presenza e si arricchisce di nuove date. Le 12 tappe toccheranno tutte le regioni iniziando da Roma, tappa storica del tour e finendo il 21 marzo nella sede della The Walt Disney Company Italia a Milano.



Quest’anno al fine di raggiungere sempre più agenti ed essere capillari su tutto il territorio si aggiungono due nuove tappe fondamentali, Brescia e Ancona. Il roadshow ‘Magica-mente’ è un’occasione di incontro importante tra gli agenti di viaggi e il team di Disneyland Paris Italia che promette una serie di sorprese e attività ludiche.



Inoltre, non mancheranno novità per tutti i partecipanti. Durante le varie tappe gli agenti saranno messi alla prova con diverse attività. Le sfide sono da sempre al centro degli eventi di Disneyland Paris in quanto motore di azione e di forte ingaggio tra i partecipanti che hanno voglia di mettersi in gioco. La partecipazione al roadshow che si svolgerà in serata è disponibile solo su invito digitale e si rivolge a tutte le agenzie codificate e agli iscritti a Disney Stars (apertura delle iscrizioni circa 2 settimane prima della data dell’evento). Il roadshow si inserisce all’interno di una programmazione molto più ampia di attività locali che Disneyland Paris svolge costantemente.



Tra le principali gli incontri di formazione b2b dedicati agli agenti con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del prodotto e di incrementare la fiducia delle agenzie nel vendere la destinazione e le iniziative b2c, svolte in collaborazione con le principali agenzie di viaggi, per coinvolgere maggiormente i clienti e incrementare la conoscenza e la curiosità verso la destinazione, offrendo supporto e consulenza.



Il roadshow comincia da Roma il 13 febbraio proseguendo per Napoli il 15 febbraio, Firenze il 16, Torino il 20, Bologna il 22, Padova il 27, Brescia il 28, Cagliari il 2 marzo, Palermo il 9 marzo, Bari il 13 marzo, Ancona il 14 marzo e Milano il 21 marzo.