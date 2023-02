Thailandia: Nanthasiri Ronnasiri nuova direttrice per l'Italia

08:47

E’ Nanthasiri Ronnasiri la nuova direttrice per l’Italia dell’Ente nazionale per il turismo della Thailandia. La manager succede a Malinee Nitikasetsunthorn che torna in sede a Bangkok per essere destinata a nuovi incarichi.

“Il mio impegno si concentrerà sull’obiettivo di rafforzare lo status della Thailandia quale destinazione privilegiata degli italiani – commenta -, di rafforzare le posizioni guadagnate negli anni, di proseguire nell’ottimo percorso di collaborazione con gli operatori del settore turistico perseguito fino a ora e di consolidarlo”



Tra i primi appuntamenti in programma il roadshow del prossimo 14 marzo a Milano dove nella location del The Westin Palace, dalle 14.40, 25 albergatori thailandesi incontreranno 25 operatori italiani. La neo direttrice conferma anche le attività dedicate a stampe e agenti di viaggio, “tra cui roadshow e fam trip, oltre ai consueti appuntamenti con TTG a Rimini e BMT a Napoli”.