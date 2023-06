Anche il Brasile dice addio alle restrizioni per il Covid

15:35

A più di tre anni dall’inizio della tragica pandemia di Covid anche il Brasile ha finalmente deciso di abbandonare tutte le restrizioni per i passeggeri internazionali in arrivo sul suo territorio.

Tutti i viaggiatori che atterrano nel Paese, dunque, ora non avranno più l’obbligo di mostrare la prova della vaccinazione contro il Covid-19 o della guarigione dal virus. Per poter entrare in Brasile, inoltre, i passeggeri non dovranno più fornire le prove di un test Pcr o antigenico negativo.



La mossa, spiega TTG Media, anticipa la tanto attesa nuova rotta di Virgin Atlantic per San Paolo da Heathrow, che dovrebbe essere lanciata la prossima estate, e il ritorno di Cunard in Sud America per la prima volta in cinque anni.