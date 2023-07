Susanna Sciacovelli nuova consigliera per il Turismo di Maiorca

10:46

Arriva un nuovo incarico in terra spagnola per Susanna Sciacovelli, un volto noto al pubblico italiano del settore per avere ricoperto diversi incarichi di alto livello nel mondo del trasporto aereo. La manager sarà ora la nuova consigliera per il Turismo di Maiorca.

Nella Penisola Sciacovelli è stata prima in Air Europa per poi diventare direttore per l’Italia di Air Berlin prima e di Vueling poi. Per quanto riguarda la Spagna, invece, ha avuto incarichi manageriali in Viajes El Corte Ingles, in Ibatur (l’Istituto per il turismo delle Baleari) e nell’agenzia per il turismo, sempre delle Baleari, dove è stata direttore.