Vita aziendale, Expedia Group firma il programma di Diversity & Inclusion

di Gaia Guarino

13:06

Diversity & Inclusion, un tema caldo sul quale Expedia ha deciso di intervenire in modo diretto. In seguto alla firma del Ceo Action for Diversity & Inclusion, il più grande patto tra ceo nato per creare un ambiente di lavoro inclusivo, Expedia Group ha introdotto il Travel Industry Group.

Si tratta di un sottogruppo che porta avanti l'idea di uguaglianza all'interno delle aziende attraverso alcuni significativi accorgimenti. "Occorre - spiega la compagnia - utilizzare un linguaggio inclusivo, fare formazione su temi come l'accessibilità e il gender balance, promuovere il D&I nel nostro settore che, ricordiamocelo, pesa per il 10% del Pil globale e coinvolge 1 lavoratore su 10". A livello globale Expedia costituisce già oggi un caso interessante avendo raggiunto la parità di genere con il 52% di donne nel proprio organigramma.



"Un contesto lavorativo diversificato si traduce in un ambiente più creativo, più produttivo e con più alti livelli di fiducia" conclude Melissa Maher, Chief Inclusion Officer e senior vice president, marketing and industry engagement di Expedia Group.