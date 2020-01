Legoland Gardaland a caccia di 50 figure professionali

10:38

È tempo anche di recruiting per Legoland Water Park Gardaland. Il nuovo parco che aprirà al pubblico il prossimo 28 maggio è alla ricerca di 50 figure professionali da inserire nell’organico.

“In particolare, si stanno ricercando 40 assistenti bagnanti – si legge in una nota dell’azienda -, deputati a ricoprire un ruolo molto importante all’interno della struttura: dovranno infatti monitorare l’area o l’attrazione a loro assegnata, supervisionare e assistere i bagnanti per garantirne la sicurezza e agire prontamente in tutte le situazioni”.



Per questo ruolo Gardaland ricerca sia figure già in possesso del brevetto di assistenza ai bagnanti sia candidati da formare. Non mancheranno poi addetti alla gestione del negozio e alla ristorazione.



“Gardaland creerà delle nuove figure professionali nel mercato del tempo libero – afferma Lia Maistrello, hr director Gardaland -. D’altra parte Legoland Water Park Gardaland è una realtà talmente innovativa e unica in Europa che necessita competenze specifiche”.