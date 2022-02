08:03

Sgravi fiscali per chi assume nel turismo. Il decreto Sostegni ter ha rifinanziato l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo che reclutano nuovo personale.

Pubblicità

L’esonero è previsto, si legge nel decreto, “limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione”.



Requisiti

Requisiti fondamentali per accedere alle agevolazioni dovranno essere, al momento dell’assunzione, Durc regolare, rispetto degli obblighi di legge e della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, rispetto dei contratti collettivi e del diritto di precedenza.