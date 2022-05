Event manager turismo, il corso della Formaper

13:32

Prende il via il corso gratuito “Event manager per il settore turistico”, finanziato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Formaper. Con inizio il 13 giugno prossimo e termine il 19 luglio 2022, avrà una durata complessiva di 70 ore; è rivolto a 20 giovani tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, con laurea almeno triennale.

Al termine del percorso formativo, si legge su Hotelmag, saranno organizzati, per i partecipanti che avranno garantito il 75% delle ore di frequenza, colloqui con imprese selezionate, finalizzati all’inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini extracurriculari e collaborazioni.



Il corso per la figura professionale di event manager trasferisce ai partecipanti conoscenze e competenze per ideare e progettare, organizzare, pianificare, comunicare e misurare i risultati degli eventi i in funzione degli obiettivi concordati con i propri committenti e a vantaggio di tutti gli stakeholder. I partecipanti vengono coinvolti nell’elaborazione di project work per la filiera turistica, al fine di sviluppare le professionalità realmente richieste.



Durante il programma formativo vengono avviati specifici project work, che impegnano i partecipanti, in piccoli gruppi, a progettare e organizzare eventi in ambito turistico.