Master Five Stars Hotel Management, aperte le iscrizioni

19:30

Avrà una formula rinnovata il “Master Five Stars Hotel Management”, punto di riferimento per la formazione manageriale nel settore luxury hospitality, nato dalla collaborazione tra il Forte Village Resort, da più di 20 anni World Leading Resort, e la Luiss Business School.

“Nato per rispondere all’esigenza espressa dall’industria del turismo di trovare figure professionali altamente specializzate – si legge in una nota -, l'Hotel Business School ha saputo costantemente potenziare sempre più il suo format vincente con il coinvolgimento di professionisti del settore e la collaborazione con prestigiosi partner alberghieri nazionali e internazionali”.



Si tratta di un master a numero chiuso, prevede un processo di selezione dei candidati e la possibilità di accedere a borse di studio a copertura della quota di iscrizione. I partecipanti riceveranno poi una proposta di assunzione stagionale presso una delle strutture del Forte Village per una serie di posizioni lavorative che potranno spaziare dal guest relation, alla SPA, al food & beverage, dallo sport & leisure al sales & marketing.