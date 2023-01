08:03

Si terrà mercoledì 8 febbraio la giornata di recruiting di Hilton per l’Italia che si terrà in dieci diverse strutture della Penisola: Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Resort, Aleph Rome, Hilton Rome Airport, Hilton Garden Inn Rome Airport, Hilton Rome Eur La Lama, Hilton Milan, Hilton Lake Como, Hilton Molino Stucky Venice, Sulià House Porto Rotondo, Hilton Sorrento Palace.

Le selezioni verranno effettuate in collaborazione con LavoroTurismo, si legge nella sezione ‘careers’ del sito Hilton, che si occuperà della preselezione delle candidature e predisponendo, per i candidati selezionati, uno o più colloqui con i recruiter Hilton.



Cinque le fasi in cui si svolgerà la selezione: in primo luogo la selezione attraverso l’invio di un cv completo a qui farà seguito una preselezione attraverso l’esame del documento. Ci sarà poi un colloquio telefonico e, in caso, di esito positivo, di una conferma per il secondo colloquio. Si potrà infine scegliere la struttura Hilton a cui presentarti attraverso un video colloquio il giorno 8 febbraio.