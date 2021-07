Stelle per tutte le tasche

09:19

All'Hotel Lloyd di Amsterdam si sceglie tra diverse tipologie di camera - e fin qui niente di strano -, ma ciò che lo rende davvero unico è che devi anche scegliere quante stelle prenotare. Perché il Lloyd è il primo hotel da 1 a 5 stelle al mondo.

Costruito negli anni '900 dalla società di navigazione Royal Dutch Lloyd per gli emigranti in partenza per il Sud America, oggi l'edificio storico vanta 117 camere. Tutte uniche e molte con sorprese inaspettate.



Semplici e con un bagno in comune sono le camere a una stella. Sui 24mq le due stelle, con bagni privati e tetti spioventi. Una di quelle a quattro stelle ha un'amaca per dondolarsi davanti alla tv prima di tuffarsi nel grande letto matrimoniale.



Al top ci sono le suite e le camere cinque stelle. Le più originali hanno un'altalena (proprio come quelle dei parchi giochi per bambini) e un letto XL a sei posti. Per famiglie numerose, of course.