di Remo Vangelista

08:01

“La nostra autonomia finanziaria non durerà in eterno, a fronte di continui esborsi e zero ricavi”. Nardo Filippetti, presidente di Astoi, torna a farsi sentire e richiede un intervento urgente del Governo.

L’ex proprietario di Eden, attraverso il settimanale Vanity Fair, ha detto che “l’emergenza ha messo in ginocchio tutto il comparto. Per tour operator e agenzie di viaggi si prevede un ritorno alla normalità solo nel 2021 con una perdita di fatturato che va dal 35 al 70%.”



Ma il presidente tiene anche a sottolineare che il comparto, soprattutto nella fase iniziale, non si è sottratto alla richiesta di aiuti affrontando “imponenti costi emergenziali. Parliamo di decine di milioni di euro tra rimpatri di turisti, rimborsi, cancellazioni e costi organizzativi”. Costi organizzativi che al momento non sembrano aver allarmato il Governo che, dopo aver negato lo stato di crisi, discute ancora di un voucher per l’estate. Operazione che al momento pare un semplice credito imposta. Di fondi, per ora, nemmeno l’ombra.