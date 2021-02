di Remo Vangelista

14:16

“Chiediamo che il nuovo Governo dia il via ad un processo che conduca in tempi brevi ad una revisione del modello di governance, affidando la regia delle politiche nazionali ad un Ministero con competenze specifiche e dotato di adeguate risorse”.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi questa mattina in una nota si è rivolto al possibile premier Mario Draghi per avanzare una serie di richieste che potrebbero dare così respiro a un comparto devastato dal Covid-19.



Un giusto appello in attesa di capire chi guiderà il turismo nel nuovo Esecutivo. Voci tante e molti danno per possibile e probabile la riconferma di Dario Franceschini. Uno dei dirigenti di prima linea del Pd che potrebbe così tornare a guidare il Mibact.



Una scelta che non sembra entusiasmare la filiera del turismo che, attraverso i social, ha già spiegato che si attende un volto nuovo e maggiore attenzione da parte della politica. Ma la figura di Franceschini al momento appare sempre più vicina alla riconferma…